Economist поразился уровню поддержки России в мире

Британский журнал The Economist подсчитал страны, которые встали на сторону России или сохранили нейтралитет в свете ситуации на Украине. Оказалось, что в этих государствах живёт большая часть мирового населения.

В издании страны мира разделили на три категории: пророссийские, нейтральные и прозападные. Треть мирового населения оказалась в первой группе стран. Среди этих 28 государств издание выделило КНР, Сирию, Пакистан, Эритрею и Эфиопию.

Почти треть мирового населения оказалась и в категории с нейтральным статусом. Здесь оказались 32 страны, в том числе Индия, Бразилия и Бангладеш. Наибольшей по числу стран — 131 — получилась «прозападная» категория. Но её население составляет только 36 процентов жителей планеты.

Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия — на них приходится до трети мирового населения, — пояснили в издании.

В Economist сделали вывод, что далеко не на всей планете Россию считают изгоем.

Ранее стало известно, что член Совфеда Владимир Джабаров заявил: Греция поддержала санкционную политику против России. По его словам, таким образом, Афины встали в один ряд с Вашингтоном и другими странами НАТО. Теперь ещё Греция высылает российских дипломатов, чего никогда не было в отношениях двух стран, добавил сенатор.