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ЕБРР: критическая инфраструктура ЧАЭС не пострадала

19:41, 25 февраля 2022
ЕБРР: критическая инфраструктура ЧАЭС не пострадала ЧАЭС Фото: Okla Michal/CTK/Global Look Press
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Критическая инфраструктура Чернобыльской атомной электростанции, на которой в апреле 1986 года произошёл взрыв, не пострадала. Соответствующее заявление сделал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Уточняется, что основные работы по техническому обслуживанию ЧАЭС продолжаются. Если до этого Киев сообщал, что на территории станции были замечены «неизвестные вооружённые силы», которые захватили контроль над чернобыльской зоной, и опасался последствий, то в МАГАТЭ власти страны успокоили - на месте нет ни пострадавших, ни разрушений.

25 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль силами ВДВ территории в районе Чернобыльской АЭС. Он рассказал о «совместных действиях» российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по «обороне станции». Это, по словам представителя Минобороны РФ, гарантирует защиту АЭС от возможной «ядерной провокации».

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