ЕБРР: критическая инфраструктура ЧАЭС не пострадала

Критическая инфраструктура Чернобыльской атомной электростанции, на которой в апреле 1986 года произошёл взрыв, не пострадала. Соответствующее заявление сделал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Уточняется, что основные работы по техническому обслуживанию ЧАЭС продолжаются . Если до этого Киев сообщал, что на территории станции были замечены «неизвестные вооружённые силы», которые захватили контроль над чернобыльской зоной, и опасался последствий, то в МАГАТЭ власти страны успокоили - на месте нет ни пострадавших, ни разрушений.

25 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль силами ВДВ территории в районе Чернобыльской АЭС. Он рассказал о «совместных действиях» российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по «обороне станции». Это, по словам представителя Минобороны РФ, гарантирует защиту АЭС от возможной «ядерной провокации».