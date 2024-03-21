Джулиану Ассанжу предложили сделку по смягчению вины Адвокат Ассанжа опроверг ведение переговоров с Минюстом США

Фото: Stefano Porta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство юстиции США раздумывает над возможностью признания вины в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению для основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом его адвокат утверждает, что ему об этом ничего не известно.

Собеседники издания объяснили, что если сделку заключат, скандальная история с крупнейшей утечкой секретных разведданных Пентагона закончится. По словам инсайдеров, за последние месяцы представители американского Минюста и защита Ассанжа провели предварительные переговоры. Источники газеты отметили, что они находятся в подвешенном состоянии и в любой момент могут сорваться.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак официально заявил, что ничего о переговорах не знает.

Нaм никaк не дaвaли понять, что Министерство юстиции [США] нaмерено урегулировaть это дело. Соединенные Штaты продолжaют с прежним упорством добивaться его экстрaдиции нa основaнии всех 18 обвинений, что грозит ему 175-летним тюремным сроком, — говорится в его публикации.

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До конца марта Высокий суд Лондона должен решить вопрос об его экстрадиции в США. Жену 52-летнего австралийца Стеллу Ассанж оповестят о принятии постановления за два дня до его оглашения.

Возможная депортация основателя WikiLeaks из Великобритании в США станет грубейшим нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале марта. Парламентарий напомнил, что ООН в 2016 году признала его арест незаконным.