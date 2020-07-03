Армани стал послом Всемирной туристской организации при ООН

https://static.news.ru/photo/3921799a-bd3d-11ea-86fc-fa163e074e61_660.jpg Джорджо Армани Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Итальянский модельер Джорджо Армани и знаменитый шеф-повар Джино Сорбилло назначены новыми специальными послами Всемирной туристской организации (UNWTO) при ООН.

По данным пресс-службы организации, решение о назначении принято в рамках визита генсека UNWTO в Италию в составе первой официальной делегации, которая совершила поездку после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

В организации уверены, что в качестве послов Армани и Сорбилло «используют свой статус и влияние» для продвижения работы специализированного агентства ООН по ответственному и устойчивому туризму.

Будучи лидерами в области гастрономии и моды, они представляют два крупнейших сектора экономики Италии и две отрасли, способствующие превращению страны в мирового лидера в сфере туризма, — отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что с момента создания собственной компании в 1975 году известный модельер стал синонимом итальянского стиля, а шеф-повар всегда прославлял традиционную неаполитанскую пиццу и открыл удостоенные наград рестораны по всему миру.

Кроме того, надеются, что новые назначения помогут укрепить прочные отношения организации с Италии.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая отрасль страны может восстановиться от последствий пандемии коронавирусной инфекции к весне 2021 года. Она также отметила, что россияне, которые не успели выбраться на отдых из-за пандемии коронавируса, могут посетить интересные локации в России осенью 2020 года.