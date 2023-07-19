Джордж Клуни потребовал уничтожить ЧВК «Вагнер». Он это серьезно? Актер призвал разрушить «бизнес-империю ЧВК «Вагнер»»

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Джордж Клуни

Известный американский актер и политический активист, любитель протестных перфомансов Джордж Клуни призвал разрушить «бизнес-империю ЧВК „Вагнер“». Так и сформулировал: создать коалицию для того, чтобы уничтожить «бизнес-империю ЧВК „Вагнер“». Но, что характерно, не призвал победить вагнеровцев, например, в бою, а подтвердил старую истину, что для наших заокеанских друзей ничего особо не важно кроме денег.

Какое дело актеру Клуни до ЧВК «Вагнер»

Клуни известен не только ролями, но и политическими акциями. Недаром в свое время журнал Time включал его в список ста самых влиятельных персон мира. К таким американским спискам не стоит относиться слишком серьезно, поскольку в них может не быть Путина или Си Цзиньпина, но окажется какая-нибудь манекенщица-благотворительница. И, тем не менее, если обычно принято считать, что Голливуд традиционно поддерживает на выборах кандидата от Демократической партии, и противостояние звездных актеров и Дональда Трампа было показательным фактом, то Клуни еще и в первых рядах активистов.

Не удивительно, что о с первых моментов нашей СВО он безоговорочно встал на сторону Киева. Как принято у заокеанских гуманистов, он и бровью не повел, когда ВСУ вели огонь по мирным городам Донбасса. В понимании Клуни с партнерами «это другое». Другое — это и украинский Майдан, за который Клуни вступился по-актерски эмоционально, обратившись тогда еще к братьям Кличко с обозначением полной своей поддержки. Гибель полицейских и судьбы других невинных жертв тех событий его сердце, видимо, не тронули.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Африка — боль Клуни?

Актер всегда активно интересовался конфликтами на черном континенте. Пытался как-то влиять на развязку межэтнической войны в суданской провинции Дайфур. И был даже задержан полицией за неповиновение в ходе активного протеста у суданского посольства в Вашингтоне. Интересовался он и другими осложнениями в странах, несущих печать постколониальных проблем.

Его обвинение бойцов ЧВК «Вагнер» в том, что они, мол, получая золотом за свою деятельность в Центрально-Африканской республике (ЦАР), истощают ресурсы страны, выглядит, мягко говоря наивно, если не сказать откровенно предвзято. Вряд ли он, играющий в политику, не слышал о длительной гражданской войне в этом государстве, о серии государственных переворотов, о тяжком наследии правителя Бокассы, о жесточайших действиях сепаратистов. Вот что годами разоряло страну, уносило тысячи жизней мирных жителей.

Участие инструкторов-«вагнеровцев», подготовивших эффективные вооруженные силы центральной власти, впервые за многие годы по-настоящему стабилизировало обстановку в ЦАР. А ведь годами работавшие там западные монополии, что выкачивали минеральные богатства страны, еще и способствовали стравливанию разных вооруженных сил, вернее — банд. Этот хаос облегчал фактически бесконтрольную деятельность в сердце Африки.

Фото: T.J. Kirkpatrick/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дело, конечно, не в «Вагнере». А в чем?

Вашингтонских высоколобых экспертов по-настоящему заботит другое — потеря там своего полного контроля, недополученная финансовая прибыль. Что в Вашингтоне, что в Париже с большим раздражением следят за укреплением политических и экономических позиций России и Китая в Африке. В ряде африканских стран покончено с ситуацией, когда можно было, как перчатки, менять местных правителей, если какой-нибудь заранее объявленный диктатором президент вдруг решит что-нибудь национализировать или потребует платить нормальные налоги. То есть усомнится в преимуществах западной демократии.

Видимо, настало время подключить к компрометации таких режимов голливудскую артиллерию. Но, в общем, как всегда. Вот «специалист по Африке» Клуни сделал свой залп. Но ясно, что целят не в «вагнеровцев». Они просто инструмент нашей мягкой силы в третьем мире — целят в нас, в Россию, которая вернулась в Африку, где ее хорошо помнят.