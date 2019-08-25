https://static.news.ru/photo/adcc362e-c72d-11e9-bc73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о повышении шансов на заключение сделки по Brexit.

Я думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки, но для того, чтобы получить это соглашение, — сказал Джонсон телеканалу Sky News в ходе саммита G7 во французском Биаррице.

После вступления в должность главы правительства Джонсон, который известен как сторонник «жёсткого» Brexit, неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. Это крайний срок отсрочки, предоставленной Евросоюзом. При этом, как отмечал политик, расставание с Европой состоится вне зависимости от обстоятельств.

Как ранее писал News.ru, Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 во французском Биаррице объявил о заключении крупной сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией.