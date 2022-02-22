Джонсон заявил, что Британия поставит Украине дополнительные единицы оружия

В ближайшее время власти Великобритании направят дополнительные единицы летального и нелетального оборонительного вооружения на Украину, заявил глава правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон. По словам политика, эти шаги будут предприняты из-за «всё более угрожающего поведения России», сообщает ТАСС.

В свете всё более угрожающего поведения России и в соответствии с нашей предыдущей поддержкой Великобритания в скором времени представит дополнительный пакет военной помощи Украине. Она будет состоять как из летальных оборонительных вооружений, так и из нелетальных, — отметил он, выступая в палате общин.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке земного шара, если будет такая необходимость. Он сравнил признание ДНР и ЛНР Владимиром Путиным с конфронтацией с Западом, на которую пошёл император Николай I в 1853 году в войне за Крым.

Ранее Уоллес сообщил, что объединённые экспедиционные силы под командованием Великобритании проведут военные учения для демонстрации свободы передвижения в Балтике. Это коалиция, сформированная Лондоном в 2014 году, в которую входят суда ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии.