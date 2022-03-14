Джонсон: Запад ждут тяжёлые времена из-за отказа от нефти и газа из России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Западу предстоят трудные времена из-за отказа от ресурсов, поставляемых Россией. Несмотря на это, он призвал начать процесс «отвыкания» от нефти и газа. По его мнению, необходимо увеличить потребление низкоуглеродной энергии. Об этом политик написал в своей статье для издания Daily Telegraph.

Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа будет для мира тяжёлым. Мы положим конец шантажу Кремля, — написал Джонсон.

Он добавил, что страна благополучно справится с последствиями для экономики и «снизит непосильные счета» граждан.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее рассказала, что США при помощи своих союзников «полностью сокрушили» экономику России. Речь идёт о санкциях в отношении Москвы, которые были введены после начала специальной операции на Украине. Представитель администрации Байдена отметила, что дальнейшее развитие событий зависит от российского президента Владимира Путина.

По её словам, руководство Соединённых Штатов оказало военное и гуманитарное содействие украинцам. При этом она добавила, что США не предполагали, что санкции заставят руководство России отказаться от своих действий на Украине.