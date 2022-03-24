Джонсон: Запад готов перевооружить Украину после завершения спецоперации РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада могут приступить к перевооружению вооружённых сил Украины после завершения спецоперации РФ. По его словам, современное вооружение Киев получит, даже если не станет полноправным членом НАТО, сообщает ТАСС.

Сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, будут оказывать такую разведывательную помощь, что это создаст своего рода сдерживающий [механизм] для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться, — подчеркнул британский премьер.

Политик добавил, что на Западе готовы «укрепить иглы украинского дикобраза», который после этого станет для армии РФ «неудобоваримым».

Ранее стало известно, что Борис Джонсон пообещал рассмотреть возможность отправки танков и самолётов на Украину по просьбе президента Владимира Зеленского. Однако он выразил сомнение, что это можно будет сделать с логистической точки зрения. Об этом Джонсон заявил по итогам саммита в Брюсселе.