Джонсон захотел пригласить Зеленского осенью в гости Sunday Times: Джонсон хочет пригласить Зеленского совершить визит в Британию в октябре

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Издание Sunday Times сообщило о намерении премьер-министра Бориса Джонсона в октябре пригласить президента Украины совершить государственный визит в королевство. В этой связи прорабатывается возможность организации встречи украинского лидера с королевой Елизаветой II. Также президент Украины может посетить съезд правящей Консервативной партии, который пройдёт в Бирмингеме.

В издании пишут, что таким образом Джонсон хочет поправить свой рейтинг, ползущий вниз на фоне скандалов с «ковидными вечеринками» в офисе премьер-министра на Даунинг-стрит во время первой волны пандемии в Европе. Данный аспект уже отразился на внутриполитической жизни страны. Так, консерваторы проиграли на довыборах в палату общин в двух регионах страны.

При этом Sunday Times не исключает, что в случае продолжения боевых действий Зеленский не станет покидать Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам назвал «помолвкой» получение страной статуса кандидата в Евросоюз. Он отметил, что это важный шаг в отношениях ЕС и Украины, который отражает серьезность намерений «стать в будущем одним целым».