Джонсон усомнился в результатах переговоров с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что результаты переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине не кажутся ему многообещающими.

Общение с Путиным не кажется мне многообещающим. Не думаю, что его слова внушают доверие, — констатировал Джонсон.

Таким образом английский премьер-министр ответил на вопрос о том, поддерживает ли он связь с президентом России и о его отношении к переговорам с ним президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее Джонсон рассказал о подготовке «Большой семёркой» антироссийских санкций, которые затронут все определяющие компоненты экономики России. Он подчеркнул, что организация уже ведёт работу над ужесточением ограничений, что, по его мнению, позволит подорвать боевые возможности российских вооружённых сил.

Премьер-министр Великобритании также отметил, что страна готовится помочь Украине с вооружением. Для этого Лондон провёл донорскую конференцию и собрал для Украины 2,5 млн предметов военного назначения, всего Великобритания поставит Украине оружие и военную технику стоимостью в 1,5 млрд фунтов ($1,95 млрд).