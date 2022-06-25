Джонсон: Украину могут принудить к «плохому» миру с Россией

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Экономическая ситуация в Европе ухудшается из-за конфликта на Украине. Не исключено, что Киев вынудят заключить плохое для него мирное соглашение с Москвой, предположил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, слова которого приводит Reuters.

Глава британского правительства пояснил, что власти многих стран не видят необходимости в европейской войне на Украине.

Поэтому давление будет расти, чтобы побудить, а возможно, и принудить украинцев к плохому миру, — сказал Джонсон.

Ранее Джонсон выразил уверенность в том, что Украина «не отдаст свои территории в обмен на мир». По его словам, она должна быть восстановлена «до границ 24 февраля», когда началась российская спецоперация.

Британский премьер добавил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в оказании стратегического сопротивления России, но дальнейшие решения по безопасности и суверенитету своей страны украинцы должны принимать сами.