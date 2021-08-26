Джонсон созвал экстренное совещание после взрывов в Кабуле

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устроит вечером заседание чрезвычайного правительственного комитета, связанное с двумя взрывами в Кабуле. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на канцелярию главы британского кабинета министров.

На встрече должны быть министр обороны Бен Уоллес, советник Джонсона по национальной безопасности Стивен Лавгроу и представители спецслужб.

В столице Афганистана произошли два взрыва. Последний из них случился около отеля, где собирались американцы. В результате терактов погибло , по предварительным данным, не менее 70 человек, включая детей. Среди пострадавших есть и талибы (движение «Талибан» запрещено в России).

Также сообщалось, что виновником теракта у аэропорта Кабула является террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее стало известно, что в Подмосковье приземлились самолёты с гражданами, эвакуированными из Афганистана.