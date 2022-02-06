Джонсон сообщил о «крупнейшем наращивании военной мощи» в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что из-за ситуации вокруг Украины в Европе наблюдается «крупнейшее наращивание военной мощи» со времён холодной войны. Политик в статье для газеты Times отметил, что возникший кризис может предотвратить «принципиальная и решительная дипломатия».

Мы наблюдаем крупнейшее наращивание военной мощи в Европе со времён холодной войны, — говорится в статье.

Джонсон добавил, что кризис из-за ситуации вокруг Украины затмил произошедшее в связи с этой же страной в 2014 году. Условием успешного диалога дипломатов станет деэскалация, подчеркнул британский премьер.

Ранее стало известно, что Лондон хочет взаимодействовать с Москвой и собирается предоставить ей заверения, что НАТО не представляет угрозы для России, сказал официальный представитель Бориса Джонсона. Британская позиция заключается в том, что Альянс — оборонительная организация, к которой должны иметь возможность присоединиться любые европейские страны.