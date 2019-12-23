https://static.news.ru/photo/877f4c8c-2582-11ea-a6cb-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что перезагрузка отношений с Россией невозможна.

Я действительно считал, как, думаю, и многие другие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы можем начать все сначала с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма, — цитирует Джонсона The Spectator.

По словам политика, он был неправ.

Британский премьер также отметил, что задаёт политикам в своём блоге вопросы о проблемах, по которым со временем те изменили мнение.

Как ранее писал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявил, что в Лондоне упорно не хотят перезагрузки в отношениях с Москвой.