Джонсон: санкции против России могли бы затронуть её золотой резерв

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западным странам необходимо продолжать усиливать давление на Россию в экономическом плане. Премьер Джонсон подчеркнул, что следующие ограничения должны затронуть золотой резерв РФ, пишет ТАСС.

Нам необходимо делать больше с экономической точки зрения. Можем ли мы, например, не дать (России) использовать золотой резерв, вдобавок к резерву наличности, — сказал Джонсон.

Кроме того, британский премьер-министр подчеркнул, что рассчитывает «скоро увидеться» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что лидеры стран НАТО и «Большой семёрки» (G7) сделают всё возможное для того, чтобы усилить позиции Киева на переговорах с Москвой.

20 марта, Лондон уже заявлял о том, что будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах Группы семи и НАТО. Такое обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому дал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора.