Джонсон: санкции против России могли бы затронуть её золотой резерв
Премьер Великобритании заявил, что санкции против России могут коснуться её золотого резерва
Захар Чайченко
Захар Чайченко
11:14, 24 марта 2022
Борис ДжонсонФото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западным странам необходимо продолжать усиливать давление на Россию в экономическом плане. Премьер Джонсон подчеркнул, что следующие ограничения должны затронуть золотой резерв РФ, пишет ТАСС.
Нам необходимо делать больше с экономической точки зрения. Можем ли мы, например, не дать (России) использовать золотой резерв, вдобавок к резерву наличности, — сказал Джонсон.
Кроме того, британский премьер-министр подчеркнул, что рассчитывает «скоро увидеться» с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что лидеры стран НАТО и «Большой семёрки» (G7) сделают всё возможное для того, чтобы усилить позиции Киева на переговорах с Москвой.
20 марта, Лондон уже заявлял о том, что будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах Группы семи и НАТО. Такое обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому дал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора.
Сам Джонсон на своей странице в Twitter также сообщил, что Соединённое Королевство продолжит оказывать Украине военную,экономическую и дипломатическую поддержку.