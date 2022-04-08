Джонсон: санкции G7 затронут все определяющие компоненты экономики РФ

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Российская сторона примет ощутимые ответные меры на высылку дипломатов из Норвегии, заявил посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили в эфире телеканала «Россия 24». При этом он отметил, что представители Норвегии в контактах с Москвой неоднократно указывали, что дальнейшей высылки российских дипломатов из страны не будет.

Разумеется, последуют наши адекватные ответные меры, Москва на этот счёт уже раздумывает. Меры, естественно, тоже будут очень ощутимыми для норвежцев, — сказал он. В начале апреля власти Норвегии приняли решение...