Джонсон: санкции G7 затронут все определяющие компоненты экономики РФ
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
18:44, 08 апреля 2022
Премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонФото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Лондоне заявил, что антироссийские санкции стран «Большой семёрки» коснутся всех определяющих компонентов российской экономики, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что организация уже ведёт работу над ужесточением ограничений.
В составе G7 мы ведём совместную работу над ужесточением наших санкций, которые нацелены против всех определяющих компонентов российской экономики, — констатировал Джонсон.
Накануне страны G7 анонсировали дополнительные санкции против оборонного сектора России из-за ситуации на Украине. Соответствующее решение организация мотивировала намерением подорвать боевые возможности российских вооружённых сил.
Украине Великобритания планирует помочь с вооружением. По словам Джонсона, Украина получит оружие и военную экипировку на сумму в 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн), в том числе зенитные ракетные комплексы Starstreak. Он добавил, что Лондон провёл донорскую конференцию и собрал для Украины 2,5 млн предметов военного назначения, таким образом, общая стоимость собранной техники оценивается в 1,5 млрд фунтов ($1,95 млрд).