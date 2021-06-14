Джонсон рассказал, считает ли Путина «убийцей»

https://static.news.ru/photo/9970b4b4-ccff-11eb-906b-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: borisjohnsonuk/instagram.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, согласен ли он с утверждением президента США Джо Байдена, что его российский коллега Владимир Путин — «убийца». Об этом пишет MK.ru.

Я, конечно же, считаю, что президент Путин творил неприемлемые вещи, — заявил Джонсон.

Премьер Британии также высказал мнение, что российский лидер якобы лично санкционировал использование газа «Новичок» для отравления экс-агента Скрипаля в Солсбери. Что в итоге привело к смерти местного жителя.

Кроме того, Джонсон обратил внимание на то, как Путин «обращается со своим оппонентом», говоря об оппозиционере Алексее Навальном, который находится в тюремном заключении в ИК-2 в Покрове. По мнению британского премьера, в тюрьмах нередко применяют пытки.

Джонсон также сказал, что на саммите в Женеве президент США Джо Байден изложит российскому президенту довольно жёсткую позицию и он одобряет этот шаг. Тем не менее, он не рассказал, какой итог встречи двух лидеров в Женеве можно будет считать успешным для западных стран.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон резко осадил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что тот попытался вернуть тему Brexit в повестку саммита «Большой семёрки» (G7). Это привело к ссоре двух политиков.