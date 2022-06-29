Джонсон призвал западных коллег не бояться визита Путина Джонсон призвал Запад не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 в Индонезии в случае, если его посетит российский президент Владимир Путин, сообщает Bloomberg. Он также заявил, что будет «искренне изумлен», если российский лидер приедет лично.

Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды, — заявил Джонсон.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодос подтвердил участие российского лидера на предстоящем саммите G20.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали. Известно, что Джакарта включила в повестку глобальное восстановление после пандемии, цифровую трансформацию, изменение климата и ряд других важных вопросов. Лидеры государств также обсудят двустороннее сотрудничество и международную проблематику «с учётом влияния украинского фактора».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала отказаться от бойкота саммита G20 из-за участия президента России.