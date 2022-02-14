Джонсон призвал страны к диалогу с РФ, чтобы предотвратить катастрофу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на своей странице в Twitter призвал все страны начать диалог с Россией, чтобы не допустить конфликта на Украине. По его словам, у президента РФ Владимира Путина ещё сохраняется возможность отступить, чтобы не допустить катастрофические последствия для страны.

Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина ещё есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибки, которая имела бы катастрофические последствия для России, — написал он.

Ранее представитель Госдепартамента США сообщила, что американские дипломаты готовятся к новым встречам с российскими коллегами, чтобы дипломатически разрешить кризис безопасности. Она уточнила, что сотрудники дипведомств находятся в постоянном контакте после переговоров президентов двух государств.

Ранее Джонсон заявил, что европейские страны должны отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Премьер добавил, что ЕС должен найти альтернативные источники энергии.