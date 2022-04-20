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Мир

Джонсон призвал отнестись с милосердием к британским пленным в Мариуполе

14:55, 20 апреля 2022
Джонсон призвал отнестись с милосердием к британским пленным в Мариуполе Борис Джонсон Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к властям России с просьбой о милосердном отношении к двум подданным Соединённого Королевства, попавшим в плен на Украине. По его словам, они являлись военнослужащими ВСУ, а не наёмниками, поэтому к ним следует относиться в соответствии с Женевской конвенцией, передаёт ТАСС.

Мы призываем отнестись с милосердием к пленным, — цитирует агентство британского премьера.

Джонсон отметил, что власти страны не одобряют участия британцев в боевых действиях на Украине. О возможном обмене соотечественников премьер не упомянул.

Ранее стало известно, что захваченные в плен российскими военными в Мариуполе британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин попросили Джонсона посодействовать их обмену на задержанного СБУ главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. С такой же просьбой к родственникам британцев обратилась супруга украинского политика Оксана Марченко.

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