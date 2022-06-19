Джонсон призвал готовиться к многолетнему конфликту на Украине

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных партнёров готовиться к затяжному многолетнему конфликту на Украине. Политик заявил, что ситуация может растянуться на годы, но решительность Запада в поддержке Киева не должна ослабевать. Слова Джонсона приводит The Sunday Times.

Британский премьер считает, что западным партнёрам «необходимо приучать себя к длительной войне», так как российские власти якобы прибегают к «кампании на истощение».

Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы пережить [ситуацию] и со временем победить, — заявил Джонсон.

Говоря о поддержке Украины, западный политик обратил внимание на участие в проектах по восстановлению разрушенной инфраструктуры страны. Он сообщил, что европейские страны должны сохранить «живучесть» украинского государства, когда правительство Зеленского должно будет выплачивать зарплаты, содержать школы и начать реконструкцию там, где это возможно.

Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых нам нужно планировать на годы вперёд, — считает Джонсон.

Между тем в Лондоне проходят многотысячные акции протеста против экономического кризиса и невиданной инфляции, вызванных антироссийскими санкциями на фоне конфликта на Украине. Протестующие требуют отставки как самого Джонсона, так и всего кабмина.