Джонсон прибыл в Киев для встречи с Зеленским Джонсон обсудил с украинским руководством поставки Киеву тяжелого вооружения

Фото: Mark Thomas/Global Look Press

Премьер-министр Британии Борис Джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями руководства страны для обсуждения поставок ей тяжелого вооружения и систем ПВО, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Британский лидер уже выложил в соцсетях фото с украинским коллегой.

Сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой офиса и правительства встретились с нашим хорошим другом и союзником, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, — написал Ермак.

Последний визит британского премьера в Киев для встречи с Зеленским датировался 9 апреля. Поездка Джонсона в Киев не анонсировалась.

Ранее Джонсон назвал неприемлемым аргумент о том, что поддержка, которая оказывается Киеву, слишком дорогая и политику в отношении Москвы нужно скорректировать. Джонсон заявил, что менять позицию по России для Запада сейчас неприемлемо, равно как и призывать Киев согласиться на любые условия Москвы.