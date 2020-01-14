https://static.news.ru/photo/becd21a6-36b1-11ea-b491-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Британский премьер Борис Джонсон допустил возможность замены Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе новым соглашением на условиях президента США Дональда Трампа.

Он напомнил, что нынешний хозяин Белого дома неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном, заключённую своим предшественником Бараком Обамой, называя её «плохой» и имеющей массу недочётов.

Но если мы собираемся от неё избавиться, давайте заменим её, давайте заменим её на «сделку Трампа», — цитирует Джонсона ТАСС.

По мнению главы британского правительства, это будет отличным выходом из ситуации, поскольку действующий президент США — «отличный делец».

Ранее NEWS.ru писал, что Лондон остаётся приверженным ядерной сделке с Тегераном, несмотря на инцидент с украинским самолётом. Британское правительство призвало Иран продолжать соблюдение её условий. Аналогичной позиции придерживаются власти Германии и Франции.