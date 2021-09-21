Джонсон потребовал от Москвы выдачи подозреваемых по делу Скрипалей

Россия должна передать Великобритании всех граждан, которые считаются подозреваемыми по делу Скрипалей. Виновные обязаны предстать перед судом. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, слова которого приводит телеканал Sky News.

Он напомнил, что британской полиции удалось идентифицировать третьего подозреваемого по этому делу.

Хочу сказать по этому поводу лишь то, что, по нашему мнению, все подозреваемые должны быть выданы и предстать перед правосудием, — сказал Джонсон.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Событие спровоцировало международный скандал. В Лондоне уверены, что к отравлению причастна Москва. В МИД России называют обвинения британской стороны бездоказательными.

Ранее сообщалось, что в качестве третьего подозреваемого по делу Скрипалей британская полиция называет гражданина России Дениса Сергеева. Ему заочно предъявили обвинения и объявили в розыск. По данным полиции Великобритании, Сергеев является агентом ГРУ и сообщником двух других причастных к отравлению Скрипалей россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова.

МИД России отверг все обвинения в причастности Москвы к делу Скрипалей. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Великобритания использует это дело в качестве инструмента давления на РФ. Это делается с целью подогрева антироссийских настроений. При этом Захарова подчеркнула, что Россия готова сотрудничать с полицией Великобритании по делу Скрипалей.