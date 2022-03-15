Джонсон попросит саудитов о нефти после отказа от российских углеводородов

Пресс-служба британского премьер-министра сообщила, что страна работает над созданием международной коалиции, которая поможет миру справиться с зависимостью от российских углеводородов. В этом вопросе Лондон рассчитывает на поддержку ОАЭ и Саудовской Аравии. Пресс-релиз был опубликован перед визитом Бориса Джонсона в Эр-Рияд.

Соединённое Королевство формирует международную коалицию, чтобы справиться с новой реальностью, с которой мы столкнулись. Мир должен отвыкнуть от российских углеводородов, — заявил Джонсон.

Он добавил, что Саудовской Аравии и Объединённым Арабским Эмиратам отведена роль ключевых международных партнёров.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее рассказала, что США при помощи своих союзников «полностью сокрушили» экономику России. Речь идёт о санкциях в отношении Москвы, которые были введены после начала специальной операции на Украине. Представитель администрации Байдена отметила, что дальнейшее развитие событий зависит от российского президента Владимира Путина.

По её словам, руководство Соединённых Штатов оказало военное и гуманитарное содействие украинцам. При этом она добавила, что США не предполагали, что санкции заставят руководство России отказаться от своих действий на Украине.