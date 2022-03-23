Джонсон пообещал усилить позицию Зеленского на переговорах
Захар Чайченко
Захар Чайченко
21:06, 23 марта 2022
Борис ДжонсонФото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что лидеры стран НАТО и «Большой семёрки» (G7) сделают всё возможное для того, чтобы усилить позиции Киева на переговорах с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.
Лидеры рассмотрят возможность ответить на запросы Украины и обеспечат президенту Зеленскому наиболее сильную позицию на идущих мирных переговорах, — сказано в сообщении.
Британский премьер обозначил намерение использовать завтрашние встречи G7 и НАТО как способ усилить давление на Владимира Путина и вместе с партнёрами работать над существенным увеличением оказываемой Украине оборонительной помощи.
Ранее, 20 марта, Лондон уже заявлял о том, что будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах Группы семи и НАТО. Такое обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому дал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора.
Сам Джонсон на своей странице в Twitter также сообщил, что Соединённое Королевство продолжит оказывать Украине военную,экономическую и дипломатическую поддержку.