Джонсон пообещал усилить позицию Зеленского на переговорах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что лидеры стран НАТО и «Большой семёрки» (G7) сделают всё возможное для того, чтобы усилить позиции Киева на переговорах с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры рассмотрят возможность ответить на запросы Украины и обеспечат президенту Зеленскому наиболее сильную позицию на идущих мирных переговорах, — сказано в сообщении.

Британский премьер обозначил намерение использовать завтрашние встречи G7 и НАТО как способ усилить давление на Владимира Путина и вместе с партнёрами работать над существенным увеличением оказываемой Украине оборонительной помощи.

Ранее, 20 марта, Лондон уже заявлял о том, что будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах Группы семи и НАТО. Такое обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому дал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора.