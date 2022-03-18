Джонсон пообещал отстаивать интересы Киева на встречах G7 и НАТО

Лондон будет отстаивать интересы Киева на предстоящих встречах Группы семи (G7) и НАТО. Такое обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому дал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра, распространённом по итогам прошедшего в воскресенье, 20 марта, телефонного разговора двух лидеров.

Премьер-министр обозначил намерение продвигать интересы Украины на запланированных на следующую неделю встречах НАТО и G7, а также в ходе предстоящих контактов с ключевыми союзниками, — говорится в документе.

Сам Джонсон на своей странице в Twitter также сообщил, что Соединённое Королевство продолжит оказывать Украине военную,экономическую и дипломатическую поддержку.

Ранее Борис Джонсон заявил The Sunday Times, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище в Британии. По словам премьера, украинский лидер с самого начала дал понять, что он останется в Киеве. Он добавил, что решение Зеленского было вызвано чувством долга перед народом Украины.