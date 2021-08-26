Джонсон понадеялся на разрешение талибов вывозить граждан после 31 августа

Британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что для эвакуации людей из Афганистана осталось довольно мало времени, но вместе с тем он выразил надежду на то, что сторонники движения «Талибан» (запрещено в РФ) позволят вывозить людей и после установленной крайней даты 31 августа. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Как сообщает политик, власти сделают всё, что в их силах для вывоза желающих из Афганистана. По его словам, талибы должны понимать, что если они хотят иметь доступ к помощи на цели развития, разблокировать миллиарды средств и иметь дипломатические отношения со внешним миром, необходимо обеспечить безопасную эвакуацию тех, кто этого хочет.

Мы надеемся, и это был ключевой момент, по которому страны «Группы семи» договорились, — заявил Джонсон.

Ранее «Талибан» потребовал прекратить эвакуацию граждан из аэропорта Кабула. По их словам, исламский эмират Афганистан заявляет, что иностранные войска должны уйти вовремя и прекратить эвакуацию, чтобы подготовить почву для гражданских полётов.