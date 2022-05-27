Джонсон показал Зеленскому план по созданию антироссийского альянса CDS: Джонсон показал Зеленскому план по созданию антироссийского альянса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / Фото Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует создать новый союз европейских государств вместо ЕС, в котором главную роль будет играть Лондон, пишет итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники. Отмечается, что главным аспектом нового альянса станет противостояние с Россией. Автор статьи сообщил, что свой план Джонсон представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в апреле.

Джонсон предлагает создать союз государств, ревностно относящихся к своему национальному суверенитету, либеральных в экономике и полных решимости проявить максимальную непримиримость к военной угрозе Москвы, — сказано в публикации издания.

В новый союз, согласно источнику, должны будут войти Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция. По информации издания, все эти страны должны объединять недоверие к Брюсселю и ненависть к России.

Попытки американских властей сделать из России международного изгоя обречены на провал, написало ранее издание Politico. В издании отметили, что весь мир воспринимает специальную операцию России на Украине не более чем региональным конфликтом. Автор материала подчёркивает, что крупные азиатские и латиноамериканские страны предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы. В статье также сказано, что традиционные союзники США отказались поддерживать санкции против России. Так, например, Турция и Израиль считают, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине, заключает автор.