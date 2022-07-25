Джонсон подтвердил намерение вернуться на пост лидера Консервативной партии

Фото: globallookpress

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил своё намерение вернуться на пост главы Консервативной партии страны. Об этом газете Daily Telegraph сообщил член палаты лордов британского парламента Джон Крудесс.

По его словам, Джонсон, обедая с соратниками в своей загородной резиденции Чекерс, сообщил, что «хочет участвовать в борьбе на следующих всеобщих выборах в качестве лидера Консервативной партии».

Крудесс, организовавший общественную кампанию в поддержку премьера, который пообещал подать в отставку 7 июля, заявил, что Джонсон «надеется, что у него будет возможность остаться премьер-министром», если за это выскажутся достаточно рядовых членов партии.

Ранее жители Великобритании возмутились новыми планами премьера Бориса Джонсона посетить Киев. По мнению пользователей, политика больше волнуют проблемы чужой страны, чем своей.