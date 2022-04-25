Джонсон: победа Макрона на выборах президента важна для единства Запада

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В ближайшее время в Киеве будут демонтированы скульптуры двух рабочих с монумента дружбы народов России и Украины. Позднее будет убрана и вторая скульптурная группа, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982-м «в ознаменование воссоединения Украины с Россией», — написал он. Вторая скульптурная композиция, выполненная из красного гранита, будет пока закрыта...