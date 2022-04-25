Джонсон: победа Макрона на выборах президента важна для единства Запада
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:18, 25 апреля 2022
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон. Архивное фотоФото: Nils Jorgensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Победа Эммануэля Макрона на выборах президента Франции является важным событием для сохранения единства Запада, заявил премьер-министр Великобритании при посещении английского города Бери. Джонсон, слова которого приводит агентство EFE, отметил, что у него и Макрона «единый взгляд на события на Украине», что крайне необходимо для поддержания общего западного подхода по отношению к России.
Очень важно, что в Париже есть президент Французской Республики, на которого можно положиться в наиболее значимых международных вопросах, в особенности с учётом происходящего на Украине, — сказал он.
Британский премьер подчеркнул, что Макрон разделяет с ним точку зрения относительно НАТО и политики в отношении президента России Владимира Путина.
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Его соперница Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов.
Явка на выборы оценивается на уровне 72,37%. Среди обработанных бюллетеней 8,73% оказались испорченными или пустыми. Пока это самый низкий показатель явки за всю историю вторых туров выборов президента во Франции. Ещё ниже явка была в 1969 году, тогда она составила 68,9% избирателей.