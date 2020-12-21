Джонсон оценил заразность нового штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/361fd0a0-4278-11eb-a313-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обнаруженный в стране новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразным. По его словам, в вопросе опасности данного типа инфекции ещё остаётся «значительная неопределённость».

Об этом Джонсон рассказал на пресс-конференции, запись которой опубликована на его странице в Twitter.

Британский премьер также пояснил, что пока нет подтверждения, что новый штамм COVID-19 вызывает более тяжёлые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на выявление в Великобритании более заразного типа COVID-19. В организации пообещали предупредить мир о характеристиках нового штамма и любых последствиях. В Британии продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований, отметили в ВОЗ.