Джонсон оценил заразность нового штамма коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обнаруженный в стране новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразным. По его словам, в вопросе опасности данного типа инфекции ещё остаётся «значительная неопределённость».
Об этом Джонсон
Британский премьер также пояснил, что пока нет подтверждения, что новый штамм COVID-19 вызывает более тяжёлые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на выявление в Великобритании более заразного типа COVID-19. В организации пообещали предупредить мир о характеристиках нового штамма и любых последствиях. В Британии продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований, отметили в ВОЗ.