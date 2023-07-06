Джонсон оценил роль Трампа в вооружении Украины Джонсон: экс-президент США Трамп сыграл важную роль в поддержке Украины

Фото: White House/Global Look Pres

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-президент США Дональд Трамп

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил важную роль экс-президента США Дональда Трампа в оказании военной помощи Украине, сообщает газета Guardian. По его словам, именно пример Трампа поспособствовал поддержке Украине со стороны Великобритании.

Я знаю, что они (украинцы. — NEWS.ru) заслуживают победы. И я знаю, что Америка сыграла решающую роль в обеспечении правильного исхода. Я думаю, важно напомнить кому-то вроде Дональда Трампа, знаете ли, он действительно сыграл важную роль, — отметил Джонсон.

Кроме того, экс-премьер Великобритании напомнил, что в 2018 году США именно при Трампе отправили первые противотанковые ракеты Javelin Украине.

Ранее Трамп выразил мнение, что Украина по итогам урегулирования конфликта может сохранить за собой то, «что заслужила». При этом политик не исключал, что «киевским властям придется уступить часть своих территорий России». Точные координаты и названия территорий не приводятся, однако Трамп подчеркивает, что все это будет «предметом переговоров».

Трамп также заявлял, что разговор с президентом России Владимиром Путиным отложил начало боевых действий на несколько лет. Экс-лидер США заверил, что если бы он остался на посту, то событий на Украине удалось бы избежать. Трамп отметил свои хорошие отношения с Путиным.