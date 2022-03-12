Джонсон обсудит с партнёрами из Европы меры давления на РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен 15 марта принять в Лондоне лидеров стран, входящих в состав Объединённых экспедиционных сил. Целью их встречи станет обсуждение новых мер по оказанию давления на Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на офис премьера.

Европейская безопасность была поколеблена действиями России на Украине, и вместе с нашими партнёрами мы примем меры для обеспечения того, чтобы мы стали сильнее и сплочённее, чем прежде, — отметил Джонсон.

Британский премьер уточнил, что в переговорах примут участие партнёры по Северному и Балтийскому морям, будет обсуждаться влияние Москвы «на наши поставки энергоносителей, экономику и ценности».