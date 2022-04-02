Джонсон обратится к Шольцу с призывом усилить санкции против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обратиться к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом усилить усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию, сообщает издание The Times. Отмечается, что это произойдёт в ходе визита немецкого лидера в Лондон. Во встрече будет принимать участие президента Польши Анджей Дуду.

Политики встретятся для обсуждения ситуации на Украине. Это будет первый визит Шольца в Великобританию в должности канцлера. Победивший на очередных президентских выборах Сербии нынешний глава государства Александр Вучич в свою очередь заявил, что страна будет стремиться сохранить партнёрские и дружеские отношения с Россией. Он отметил, что в Сербии никто никогда не исключит Достоевского из школ. По его словам, никто не исключит из оперы Чайковского, потому что это не имеет никакого смысла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» Россию. Она добавила, что некоторые страны даже не отрицали этого, говоря о политической составляющей этих действий. Она добавила, что российские посольства «были обескровлены» для того, чтобы не дать возможность в том числе и отбивать информационно-политические атаки.