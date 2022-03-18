Джонсон назвал возможную нормализацию отношений с Путиным ошибкой
Ксения Голуб
Ксения Голуб
17:03, 19 марта 2022
Борис ДжонсонФото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава кабмина Великобритании Борис Джонсон заявил на съезде Консервативной партии, что нормализовать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным после событий на Украине было бы такой же ошибкой, какая была допущена в 2014 году. По его словам, российский лидер начал спецоперацию на Украине, так как запаниковал перед возможностью цветной революции в Москве, сообщает РИА Новости.
Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку, — заявил Джонсон.
По его словам, действия Путина можно объяснить тем, что он «испугался применения украинской модели к себе».
Весной 2014 года Крым вошёл в состав РФ по результатам референдума. Украина и большинство стран Запада не признали результаты плебисцита.
Джонсон ранее заявил, что Западу предстоят трудные времена из-за отказа от ресурсов, поставляемых Россией. Несмотря на это, он призвал начать процесс «отвыкания» от нефти и газа.
Глава правительства добавил, что Британия благополучно справится с последствиями для экономики и «снизит непосильные счета» граждан. При этом попытки Джонсона договориться с Саудовской Аравией и ОАЭ по вопросу увеличения добычи нефти не увенчались успехом.