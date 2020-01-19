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Нормализация отношений между Москвой и Лондоном будет возможна только после того, как власти РФ откажутся от «дестабилизирующих действий». Об этом на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Премьер-министр заявил, что не будет нормализации двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не откажется от дестабилизирующих действий, которые угрожают Великобритании и её союзникам, — говорится в коммюнике Даунинг-стрит, на текст которого ссылается «Интерфакс».

Джонсон также подчеркнул, что Россия и Великобритания должны заниматься вопросами международной безопасности, касающимися Сирии, Ливии, Ирана и Ирака.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в Берлине провёл встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе переговоров речь шла о двусторонних отношениях и международных проблемах, в том числе по урегулированию ситуации в Ливии.

В Берлине 19 января стартовала международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.