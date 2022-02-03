Джонсон назвал условие для автоматического введения санкций против РФ

Новый пакет британских санкций против России будет введён автоматически и без предварительного обсуждения в случае «российского вторжения» на Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News. Он напомнил, что Лондон в числе первых задумался о введении ограничительных мер против Москвы.

Нужно, чтобы все понимали, что это, по сути, произойдёт автоматически, без каких-либо дискуссий. Когда и если российское вторжение начнётся, санкции автоматически начнут действовать, — сказал Джонсон.

Ранее Джонсон провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер изложил подходы по данным вопросам и подчеркнул, что Киев систематически нарушает Минские соглашения. Он также отметил нежелание НАТО принять во внимание позицию Москвы со ссылками на «политику открытых дверей» Альянса.

В свою очередь Джонсон выразил глубокую озабоченность ситуацией на украинской границе и «деятельностью России». При этом главы двух государств согласились, что обострение ситуации не является целью обеих сторон.

Британский премьер также акцентировал внимание на том, что стороны не раз находили общий язык при обсуждении серьёзных международных проблем, включая борьбу с глобальным потеплением, ситуацию в Афганистане и ядерную сделку с Ираном.