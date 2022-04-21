Джонсон назвал переговоры России и Украины бесполезными

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что мирные переговоры Украины с Россией обречены из-за «недобросовестности» президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что возможность Киева и Москвы прийти к взаимному соглашению находится под большим вопросом, передаёт Daily Mail.

Как можно вести переговоры с крокодилом, у которого в пасти твоя нога? — задал риторический вопрос Джонсон.

Он также призвал «продолжать снабжать украинцев тем, что им нужно». Что именно имел в виду британский премьер, газета не уточнила.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что в течение ближайших месяцев армия Украины может стать самой вооружённой армией мира благодаря активным поставкам оружия из Европы, включая вооружение времён СССР. В то же время, по его словам, поставки оружия на Украину поддерживают отнюдь не все политики Европы, а сами поставки не дают нужного эффекта.

Он уточнил, что тактико-технические характеристики современного вооружения далеко не всегда превосходят оставшуюся в Европе советскую технику, которую планируется переправить на Украину, хотя сами объёмы поставок техники могут оказаться очень значительными. По оценке эксперта, при сохранении нынешних темпов поставок и с учётом заявленных объёмов количество вооружения на Украине может стать избыточным в течение ближайших трёх-четырёх месяцев.