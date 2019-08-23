https://static.news.ru/photo/f76fabe4-c6fb-11e9-9b76-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: I-Images/Global Look Press

Если Великобритания выйдет из Евросоюза без сделки, то британский премьер-министр Борис Джонсон сократит сумму отступных на 30 млрд фунтов стерлингов. Об этом он в ближайшее время уведомит председателя ЕС Дональда Туска.

25 августа Джонсон планирует встретиться с Туском. Британские СМИ предполагают, что английский премьер сообщит председателю ЕС, что Лондон заплатит Брюсселю лишь 9 млрд фунтов стерлингов, отмечают британские СМИ.

Экс-премьер страны договаривалась на сумму около 36 млн, передаёт « Интерфакс ».

Многие британские издания считают, что таким образом Джонсон пытается завоевать симпатии сторонников Партии Brexit. При этом премьер сейчас разрабатывает новый проект чрезвычайного бюджета, в котором предлагается впервые за восемь лет снизить топливные пошлины.

Ранее Джонсон сообщил главе правительства Ирландии Лео Варадкару, что соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза в его нынешнем состоянии не будет принято Палатой общин Соединённого Королевства, писал News.ru.