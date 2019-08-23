Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: I-Images/Global Look Press

Если Великобритания выйдет из Евросоюза без сделки, то британский премьер-министр Борис Джонсон сократит сумму отступных на 30 млрд фунтов стерлингов. Об этом он в ближайшее время уведомит председателя ЕС Дональда Туска.

25 августа Джонсон планирует встретиться с Туском. Британские СМИ предполагают, что английский премьер сообщит председателю ЕС, что Лондон заплатит Брюсселю лишь 9 млрд фунтов стерлингов, отмечают британские СМИ.

Экс-премьер страны договаривалась на сумму около 36 млн, передаёт «Интерфакс».

Многие британские издания считают, что таким образом Джонсон пытается завоевать симпатии сторонников Партии Brexit. При этом премьер сейчас разрабатывает новый проект чрезвычайного бюджета, в котором предлагается впервые за восемь лет снизить топливные пошлины.

Ранее Джонсон сообщил главе правительства Ирландии Лео Варадкару, что соглашение об условиях выхода Великобритании из Евросоюза в его нынешнем состоянии не будет принято Палатой общин Соединённого Королевства, писал News.ru.

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