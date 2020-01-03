https://static.news.ru/photo/fd35996c-cf61-11e9-9594-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, ликвидированный войсками США, представлял угрозу для Лондона.

По его словам, английские власти «не будут оплакивать» его смерть, передаёт Sky News. Однако рост насилия в регионе не отвечает интересам ни одной страны, уверен он.

Касем Сулеймани представлял угрозу всем нашим интересам, и мы не будем оплакивать его смерть, но очевидно, что все призывы к мести или возмездию просто приведут к ещё большему насилию в регионе, а это не отвечает ничьим интересам, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.