Джонсон: Китаю всё труднее и труднее поддерживать Россию

Положение Китая с каждым днём спецоперации становится всё более затруднительным, поскольку Пекин несёт репутационные потери от поддержки России, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, высказанному в ходе конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Китай рано или поздно не захочет «потворствовать режиму» президента России Владимира Путина, передаёт ТАСС. Председатель британского правительства также обвинил Путина в военных преступлениях, якобы совершённых ВС РФ на Украине.

Китаю предстоит ответить на один интересный вопрос. Действительно ли там хотят, чтобы их тесно ассоциировали с происходящим в Мариуполе, в Буче? <...> Мне кажется, что с каждым днём этот вопрос становится для Китая все труднее, — считает Джонсон.

При этом он выразил мнение, что санкции Запада доказывают эффективность несмотря на то, что Китай, Индия и другие государства продолжают тесное экономическое сотрудничество с РФ. Тем не менее с течением времени давление будет возрастать и некоторые государства поменяют внешнеполитическую линию, утверждает премьер.

Ранее днём Джонсон заявил, что антироссийские санкции стран «Большой семёрки» коснутся всех определяющих компонентов российской экономики. Он подчеркнул, что организация уже ведёт работу над ужесточением ограничений.

В ходе выступления премьер также объявил, что Великобритания передаст Украине оружие и военную экипировку на сумму в 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн). В частности, Киев получит зенитные ракетные комплексы Starstreak.