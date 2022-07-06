Джонсон извинился перед министрами за полчаса до их отставки Sky News: Джонсон извинился перед министрами за полчаса до их отставки

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Борис Джонсон

Глава британского правительства Борис Джонсон извинился перед уже бывшими министрами здравоохранения и финансов за полчаса до их отставки, сообщил телеканал Sky News. Отмечается, что данный шаг не помог сохранить министров в составе кабмина. Премьер-министр оказался в центре скандала из-за продвижения парламентария-консерватора Криса Пинчера, которого обвиняют в домогательствах.

Борис Джонсон извинился за назначение Криса Пинчера, назвав это «ошибкой» за полчаса до отставки министров. «Я просто хочу абсолютно четко заявить, что в этом правительстве нет места никому, кто является хищником или злоупотребляет своим положением», — сообщил британский телеканал.

По информации издания, последней каплей стал пьяный дебош Пинчера в лондонском клубе.

Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид ранее подали в отставку. Отмечается, что Джавид обвинил в своём уходе действующего премьер-министра Бориса Джонсона. По его словам, стране необходима «сильная и принципиальная Консервативная партия», а действия Джонсона этому не соответствуют.

Глава британского МИД Лиз Трасс ранее раскритиковала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предположившего, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы президент РФ Владимир Путин был другого пола. Она отметила, что женщины способны «творить зло» наравне с мужчинами.