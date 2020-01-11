https://static.news.ru/photo/bedee72e-3553-11ea-b748-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Борис Джонсон Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердили приверженность стран Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану.

Лидеры обсудили совместную заинтересованность в том, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, и подтвердили сохраняющуюся у них приверженность сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, — говорится в распространённом канцелярией главы британского правительства коммюнике.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят Ираном при посредничестве России, США, Британии, Китая, Франции, Германии 14 июля 2015 года. Его выполнение снимало с Ирана введённые ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий.

Как ранее писал NEWS.ru, Ангела Меркель заявила, что заинтересована в сохранении иранской ядерной сделки и предпримет для этого дипломатические усилия. При этом она подчеркнула, что Совместный всеобъемлющий план действий несовершенен.