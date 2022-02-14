Джонсон и Байден нашли «окно» для дипломатии по Украине

В ситуации вокруг Украины по-прежнему сохраняется «окно» для дипломатии. К такому выводу в ходе телефонного разговора пришли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден. Об этом сообщила пресс-служба британского премьера. Разговор состоялся вечером 14 февраля.

Премьер-министр и президент Байден проинформировали друг друга о своих недавних переговорах с другими мировыми лидерами. Они согласились, что по-прежнему есть важнейшее окно для дипломатии и для отступления России от своих угроз в отношении Украины, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что любое вторжение может привести к затяжному кризису для РФ, «чреватому серьёзными последствиями» как для самой страны, так и для всего мира.

Об «открытом окне для дипломатии» заявил в ходе брифинга и представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Наша оценка не изменилась, окно для дипломатии остаётся открытым, — сказал он.

Прайс подчеркнул, что США открыты к диалогу, однако для его эффективности он должен идти в контексте деэскалации.

Ранее о том, что Штаты приветствуют заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова и считают, что для дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Украины всё ещё остаётся «время и пространство», заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби