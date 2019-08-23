https://static.news.ru/photo/47bb3460-c67a-11e9-85fc-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Christian Spicker/imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обсудить состояние мировой торговли на саммите G7 во французском Биаррице.

Я очень обеспокоен тем, как все это происходит, усилением протекционизма, увеличением пошлин, — сказал Джонсон.

Он также отметил, что Британия преуспеет, если будет государством, открытым для внешнего мира.

Как ранее писал News.ru, Саммит проходит с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп, прибыв на саммит G7 во Францию, заявил, что у него всегда были хорошие отношения с коллегой Эмманюэлем Макроном.