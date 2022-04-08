Джонсон: Британия готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после визита в Киев, где состоялась встреча с Владимиром Зеленским, заявил, что его страна готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине. Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», Британия направит 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.

Сегодня я встретил своего друга президента Зеленского в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы изложили новый пакет финансовой и военной помощи, — пояснил Джонсон.

8 апреля он объявил, что Великобритания окажет Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов. В частности, Киев получит зенитные ракетные комплексы Starstreak. Он также добавил, что в партию оружия входят 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, которые способны «зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель».

9 апреля после разговора тет-а-тет Джонсона с Зеленским на Даунинг-стрит сообщили о поставке 120 единиц бронетехники и новых ракет.

Джонсон прибыл в Киев на встречу Зеленским утром 9 апреля, при этом его визит никак не анонсировался. О приезде британского премьер-министра на Украину сообщил заместитель руководителя офиса главы украинского государства Андрей Сибига в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена). Он назвал Британию лидером в санкционном давлении на Россию, которое осуществляют западные страны из-за событий на Украине.