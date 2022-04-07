Джонсон: Британия будет вводить в строй по одному ядерному реактору в год

На фоне роста мировых цен на энергоносители премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план, направленный на повышение энергетической безопасности страны, сообщает издание Circular. Британская стратегия энергетической безопасности предусматривает расширение использования атомной энергии. По словам Джонсона, в стране будут вводить в строй по одному новому ядерному реактору в год, а не в десятилетие, как это планировалось ранее.

Мы разрабатываем смелые планы по расширению производства доступной, чистой и безопасной энергии, произведённой в Великобритании и для Британии — от атомной энергии до морской ветровой энергии, — сказал он.

Великобритания будет бороться с ростом мировых цен на энергоносители, не только развивая атомную и зеленую энергетику, но и также поддерживая добычу нефти и газа не шельфе Северного моря.

Министр по делам бизнеса и энергетики Кваси Квартенг заявил, что Британии нужно защитить себя от скачков цен в будущем, ускорив переход к более чистой и дешёвой энергии, которая вырабатывается в Соединённом Королевстве.

В Британии ранее зафиксировали «беспрецедентный» рост цен на продукты и электричество. По данным национальной статистической службы Великобритании (ONS), это прежде всего связано с повышением стоимости энергетических ресурсов, из-за чего в стране нарушилась цепь поставок товаров, выросли расходы на продукты, а также подскочил уровень безработицы. Статистические данные опубликованы на официальном сайте ONS.