Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Суммарный доход писательницы в уходящем году составил $92 млн. В эту сумму вошли доходы от продажи билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке, продажи 2,8 млн копий её книг, прибыли от тематических парков развлечений, а также сборы от экранизации её последней книги.
Второе место занял американец Джеймс Паттерсон, написавший совместно с Биллом Клинтоном роман «Президент пропал». Его доход издание оценило в $70 млн.
Тройку замыкает экс-первая леди США Мишель Обама, заработавшая $36 млн с продаж своей книги «Становление».
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Ранее журнал назвал миллиардеров, которые с января по декабрь 2019 года потеряли значительные суммы денег. По данным издания, среди причин этого оказались развод, неудачное IPO и жертвования на благотворительность, писал NEWS.ru.
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