https://static.news.ru/photo/059165b0-23f3-11ea-b153-fa163e074e61_660.jpg Джоан Роулинг Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.

Суммарный доход писательницы в уходящем году составил $92 млн. В эту сумму вошли доходы от продажи билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке, продажи 2,8 млн копий её книг, прибыли от тематических парков развлечений, а также сборы от экранизации её последней книги.

Второе место занял американец Джеймс Паттерсон, написавший совместно с Биллом Клинтоном роман «Президент пропал». Его доход издание оценило в $70 млн.

Тройку замыкает экс-первая леди США Мишель Обама, заработавшая $36 млн с продаж своей книги «Становление».

Рейтинг был опубликован в пятницу на официальном сайте издания.

Ранее журнал назвал миллиардеров, которые с января по декабрь 2019 года потеряли значительные суммы денег. По данным издания, среди причин этого оказались развод, неудачное IPO и жертвования на благотворительность, писал NEWS.ru.